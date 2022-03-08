Menu
Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall 2022, season 1

Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall Seasons Season 1
Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 0 minute
"Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Подводное течение: Исчезновение Ким Валль» датские сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о таинственном исчезновении журналистки по имени Ким Валль. Она пропала при загадочных обстоятельствах в 2017 году. В последний раз ее видели во время беседы с эксцентричным изобретателем Питером Мэдсеном. После того как шведка посетила его самодельную подводную лодку «Наутилус», ее никто не видел. За расследование принимается сам руководитель убойного отдела полиции Копенгагена. Дело оказывается сложным и запутанным даже для него: судно затоплено, очевидцев нет, а подозреваемый меняет показания.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.7 IMDb

"Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Crime
Season 1 Episode 1
8 March 2022
The Punishment
Season 1 Episode 2
8 March 2022
