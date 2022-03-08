В 1 сезоне сериала «Подводное течение: Исчезновение Ким Валль» датские сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о таинственном исчезновении журналистки по имени Ким Валль. Она пропала при загадочных обстоятельствах в 2017 году. В последний раз ее видели во время беседы с эксцентричным изобретателем Питером Мэдсеном. После того как шведка посетила его самодельную подводную лодку «Наутилус», ее никто не видел. За расследование принимается сам руководитель убойного отдела полиции Копенгагена. Дело оказывается сложным и запутанным даже для него: судно затоплено, очевидцев нет, а подозреваемый меняет показания.