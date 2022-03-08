В 1 сезоне сериала «Охотник за ведьмами» действие происходит в 1647 году. Большинство людей в этот период времени живет в страхе перед тем, что хрупкое спокойствие будет нарушено колдовскими чарами. На эти настроения оказывает влияние христианская религия, пуритане и завладевшие сознанием масс суеверия. Жители больших и маленьких городов настороженно относятся даже к соседям. Они не привыкли доверять никому, кроме самих себя. Кроме того, необычайной популярностью стала пользоваться охота на ведьм. Стать авторитетом в глазах общественности может тот, кто не просто уличит ближнего в колдовстве, но и предотвратит потенциальную угрозу.