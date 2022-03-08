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The Witchfinder 2022, season 1

The Witchfinder season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Witchfinder Seasons Season 1
The Witchfinder
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"The Witchfinder" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Охотник за ведьмами» действие происходит в 1647 году. Большинство людей в этот период времени живет в страхе перед тем, что хрупкое спокойствие будет нарушено колдовскими чарами. На эти настроения оказывает влияние христианская религия, пуритане и завладевшие сознанием масс суеверия. Жители больших и маленьких городов настороженно относятся даже к соседям. Они не привыкли доверять никому, кроме самих себя. Кроме того, необычайной популярностью стала пользоваться охота на ведьм. Стать авторитетом в глазах общественности может тот, кто не просто уличит ближнего в колдовстве, но и предотвратит потенциальную угрозу.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb

The Witchfinder List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 March 2022
TV series release schedule
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