В 1 сезоне сериала «Танцы на углях» молодая женщина Зоя выходит из психиатрической клиники и оплакивает свое прошлое. Когда-то у нее были любимый супруг, прекрасная дочь, добрая свекровь, хорошая работа в детском саду и свой уютный дом. Но внезапные проблемы с психикой разрушили ее жизнь. За два года лечения ребенок перестал ее узнавать, а муж женился на другой. Зоя отправляется в дом бывшей свекрови, чтобы подумать о будущих планах. В это время неподалеку находят труп мужчины, пролежавший в земле два года. Жертву не узнает никто… кроме самой Зои. За расследование берутся полицейские Павел и Татьяна.