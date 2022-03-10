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Kotaro Lives Alone 2022, season 1

Kotaro Lives Alone season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kotaro Lives Alone Seasons Season 1
Kotarō wa Hitori Gurashi 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 0 minute
"Kotaro Lives Alone" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Котаро живет один» действие разворачивается в одном из японских городов. В центре событий оказывается маленький мальчик по имени Котаро Сато. Несмотря на то что он еще должен ходить в детский сад, главный герой уже живет один и демонстрирует свою самостоятельность и независимость. Однажды он переезжает в полуразвалившийся многоквартирный дом и поселяется рядом с неудачливым нищим художником, который посвятил свою жизнь рисованию манги. Котаро удается подружиться с ним. Вместе героям предстоит пережить немало увлекательных приключений, а Котаро – даже начать зарабатывать деньги.

Series rating

8.1
Rate 13 votes
8.3 IMDb

Kotaro Lives Alone List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 March 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
10 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
10 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
10 March 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 March 2022
TV series release schedule
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