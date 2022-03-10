В 1 сезоне сериала «Котаро живет один» действие разворачивается в одном из японских городов. В центре событий оказывается маленький мальчик по имени Котаро Сато. Несмотря на то что он еще должен ходить в детский сад, главный герой уже живет один и демонстрирует свою самостоятельность и независимость. Однажды он переезжает в полуразвалившийся многоквартирный дом и поселяется рядом с неудачливым нищим художником, который посвятил свою жизнь рисованию манги. Котаро удается подружиться с ним. Вместе героям предстоит пережить немало увлекательных приключений, а Котаро – даже начать зарабатывать деньги.