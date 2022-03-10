В 1 сезоне сериала «Любовь, жизнь и все остальное» представлена серия антологий, многие из которых пропитаны черным юмором. При этом все истории носят романтический характер. События разворачиваются в разных арабских городах. Главными героями становятся влюбленные, которые пытаются строить отношения друг с другом. Они неизбежно сталкиваются с трудностями, пытаются разрешить между собой противоречия, а также вместе разобраться во многих сложных вопросах. Например, как сочетается это чувство с бытовой жизнью, что делать, если остывает страсть, и в чем секрет многолетних супружеских союзов?