Love, Life & Everything in Between 2022, season 1

Love, Life & Everything in Between 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Love, Life & Everything in Between" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любовь, жизнь и все остальное» представлена серия антологий, многие из которых пропитаны черным юмором. При этом все истории носят романтический характер. События разворачиваются в разных арабских городах. Главными героями становятся влюбленные, которые пытаются строить отношения друг с другом. Они неизбежно сталкиваются с трудностями, пытаются разрешить между собой противоречия, а также вместе разобраться во многих сложных вопросах. Например, как сочетается это чувство с бытовой жизнью, что делать, если остывает страсть, и в чем секрет многолетних супружеских союзов?

Series rating

5.0
Rate 12 votes
5.1 IMDb

Love, Life & Everything in Between List of episodes

Season 1
O Brother
Season 1 Episode 1
10 March 2022
Al-A'Sha
Season 1 Episode 2
10 March 2022
Kazoz
Season 1 Episode 3
10 March 2022
Babydoll and Lamb Сhops
Season 1 Episode 4
10 March 2022
National Day of Mourning in Mexico
Season 1 Episode 5
10 March 2022
Glitch Love
Season 1 Episode 6
10 March 2022
Baby doll & Lamb chops
Season 1 Episode 7
10 March 2022
Sidi Valentine
Season 1 Episode 8
10 March 2022
