В 1 сезоне сериала «Обломщики» действие разворачивается в центральной части Соединенных Штатов Америки. Главными действующими лицами становятся четверо молодых мужчин, которые работают в казино. Они не испытывают особого восторга от своей профессиональной деятельности. Карьерный рост здесь трудно достижим, и к тому же парням постоянно не хватает денег. В связи с этим они нередко оказываются вовлечены в сомнительные авантюры, главным идеологом которых выступает кто-то из их друзей. Ситуации, в которых оказываются герои, порой достаточно тяжелы и даже опасны, но неизменно вызывают смех.