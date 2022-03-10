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Bust Down 2022, season 1

Bust Down season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bust Down Seasons Season 1
Bust Down
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 0 minute
"Bust Down" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Обломщики» действие разворачивается в центральной части Соединенных Штатов Америки. Главными действующими лицами становятся четверо молодых мужчин, которые работают в казино. Они не испытывают особого восторга от своей профессиональной деятельности. Карьерный рост здесь трудно достижим, и к тому же парням постоянно не хватает денег. В связи с этим они нередко оказываются вовлечены в сомнительные авантюры, главным идеологом которых выступает кто-то из их друзей. Ситуации, в которых оказываются герои, порой достаточно тяжелы и даже опасны, но неизменно вызывают смех.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb

Bust Down List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Bad Hang
Season 1 Episode 1
10 March 2022
Post Nut Promises
Season 1 Episode 2
10 March 2022
Beige Rage
Season 1 Episode 3
10 March 2022
Pitching Tent
Season 1 Episode 4
10 March 2022
Won't He Do It
Season 1 Episode 5
10 March 2022
Fett, Party Of Two
Season 1 Episode 6
10 March 2022
TV series release schedule
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