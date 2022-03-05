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Markus 2022, season 1

Markus season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Markus Seasons Season 1
Маркус 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Markus" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Маркус» учительница английского языка Полина одна воспитывает маленького ребенка. Ее жизнь навсегда меняется после того, как она получает известие от воспитательницы детского сада о том, что мальчика кто-то похитил. Поиски ни к чему не приводят, молодая мать безутешна. Однако спустя 5 лет просмотр одного из телеканалов возвращает Полине надежду. В толпе на рижской площади она случайно замечает лицо своего сына. Женщина обращается за содействием к бывшему работнику спецслужб Денису Денисову. Вместе они выходят на след преступной сети, которая крадет детей и продает их иностранцам.

Series rating

6.7
Rate 12 votes
6.7 IMDb

"Markus" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 March 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 March 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 March 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 March 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 March 2022
TV series release schedule
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