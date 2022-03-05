В 1 сезоне сериала «Маркус» учительница английского языка Полина одна воспитывает маленького ребенка. Ее жизнь навсегда меняется после того, как она получает известие от воспитательницы детского сада о том, что мальчика кто-то похитил. Поиски ни к чему не приводят, молодая мать безутешна. Однако спустя 5 лет просмотр одного из телеканалов возвращает Полине надежду. В толпе на рижской площади она случайно замечает лицо своего сына. Женщина обращается за содействием к бывшему работнику спецслужб Денису Денисову. Вместе они выходят на след преступной сети, которая крадет детей и продает их иностранцам.