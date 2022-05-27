Menu
Kinoafisha TV Shows Palm Royale Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Palm Royale

  • Los Angeles, California, USA
  • Palm Beach, Florida, USA

Iconic scenes & Locations

Studio
Stage 14, Paramount Studios - 5555 Melrose Avenue, Hollywood, Los Angeles, California, USA
Filming Dates

  • 27 May 2022 - November 2022
  • 9 October 2024 - 10 May 2025
