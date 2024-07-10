Menu
Season premiere 10 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Санни» Сьюзи живет в Киото вместе со своей семьей. В ее жизни уже много лет не происходило никаких чрезвычайных ситуаций. Но все изменилось после того, как ее супруг и сын пропали во время авиакатастрофы. Обстоятельства их бесследного исчезновения окутаны тайной, которую не смогли разгадать сотрудники правоохранительных органов. Сьюзи сражается с пустотой внутри и проводит время в обществе домашнего робота Санни, разработанного коллегами ее сгинувшего мужа. Поначалу Сьюзи не нравится взаимодействовать с машиной, но через время между ней и Санни устанавливаются дружеские отношения.

He's in Refrigerators
Season 1 Episode 1
10 July 2024
Don't Blame the Machine
Season 1 Episode 2
10 July 2024
Mmmm, Hinoki
Season 1 Episode 3
17 July 2024
Sticky
Season 1 Episode 4
24 July 2024
Joey Sakamoto
Season 1 Episode 5
31 July 2024
Kyoto Manju, So Delicious
Season 1 Episode 6
7 August 2024
There's Been a Shift
Season 1 Episode 7
14 August 2024
Trash or Not-Trash
Season 1 Episode 8
21 August 2024
Who's in the Box?
Season 1 Episode 9
28 August 2024
The Dark Manual
Season 1 Episode 10
4 September 2024
