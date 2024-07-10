В 1 сезоне сериала «Санни» Сьюзи живет в Киото вместе со своей семьей. В ее жизни уже много лет не происходило никаких чрезвычайных ситуаций. Но все изменилось после того, как ее супруг и сын пропали во время авиакатастрофы. Обстоятельства их бесследного исчезновения окутаны тайной, которую не смогли разгадать сотрудники правоохранительных органов. Сьюзи сражается с пустотой внутри и проводит время в обществе домашнего робота Санни, разработанного коллегами ее сгинувшего мужа. Поначалу Сьюзи не нравится взаимодействовать с машиной, но через время между ней и Санни устанавливаются дружеские отношения.