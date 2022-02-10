Menu
Magpie Murders 2022, season 1

Magpie Murders
Season premiere 10 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 24 minutes
"Magpie Murders" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сороки-убийцы» в центре событий оказывается редактор Сьюзен Райленд, в руки которой попадает незавершенная рукопись детективного произведения. Сюжет интригует Сьюзен и, дочитав текст, она хочет выяснить, чем окончился роман, однако с удивлением обнаруживает, что автор работы некоторое время назад скончался. Райленд решает провести собственное расследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах он умер. Вскоре ей становится понятно, что эта смерть не была случайным трагическим происшествием. Да и ее жизни тоже может грозить опасность. 

"Magpie Murders" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 February 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 February 2022
