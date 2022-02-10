В 1 сезоне сериала «Сороки-убийцы» в центре событий оказывается редактор Сьюзен Райленд, в руки которой попадает незавершенная рукопись детективного произведения. Сюжет интригует Сьюзен и, дочитав текст, она хочет выяснить, чем окончился роман, однако с удивлением обнаруживает, что автор работы некоторое время назад скончался. Райленд решает провести собственное расследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах он умер. Вскоре ей становится понятно, что эта смерть не была случайным трагическим происшествием. Да и ее жизни тоже может грозить опасность.