Queer as Folk 2022, season 1

Queer as Folk season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Queer as Folk Seasons Season 1
Queer As Folk
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 0 minute
"Queer as Folk" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Близкие друзья» в центре событий оказываются трое друзей, имеющих непосредственное отношение к ЛГБТ-комьюнити. Молодой менеджер с чудаковатой мамой и дядей, умирающим от ВИЧ-инфекции, манерный и обаятельный гей и офисный работник, тайно влюбленный в своего лучшего друга. Тот пользуется большой популярностью среди гомосексуалистов, но не верит в длительные отношения и заводит романы только на одну ночь. Друзья продолжают искать себя в этом мире, преодолевать проблемы, в том числе сталкиваясь с общественным порицанием, нетерпимостью и ограниченностью окружающих.

Series rating

5.7
Rate 14 votes
5.8 IMDb

"Queer as Folk" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Babylon
Season 1 Episode 1
9 June 2022
Blocked
Season 1 Episode 2
9 June 2022
Welcum to the Hellmouth
Season 1 Episode 3
9 June 2022
#F*ck Disabled People
Season 1 Episode 4
9 June 2022
Choke
Season 1 Episode 5
9 June 2022
Pretend You're Someone Else
Season 1 Episode 6
9 June 2022
Problemática
Season 1 Episode 7
9 June 2022
Sacrilege
Season 1 Episode 8
9 June 2022
