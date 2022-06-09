В 1 сезоне сериала «Близкие друзья» в центре событий оказываются трое друзей, имеющих непосредственное отношение к ЛГБТ-комьюнити. Молодой менеджер с чудаковатой мамой и дядей, умирающим от ВИЧ-инфекции, манерный и обаятельный гей и офисный работник, тайно влюбленный в своего лучшего друга. Тот пользуется большой популярностью среди гомосексуалистов, но не верит в длительные отношения и заводит романы только на одну ночь. Друзья продолжают искать себя в этом мире, преодолевать проблемы, в том числе сталкиваясь с общественным порицанием, нетерпимостью и ограниченностью окружающих.