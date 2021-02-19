Menu
Goemul 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Монстр» опытный полицейский Ли Дон-сик когда-то работал следователем в крупном корейском управлении. Однако жизнь заставила его разочароваться в своем призвании и уйти «на покой». Он перебирается в тишайший захолустный городок и устраивается в маленький полицейский участок. Его начальником, а заодно единственным коллегой оказывается «папенькин сынок» Хан Джи-вон – молодой и самонадеянный болван, надеющийся на деньги и имя своей семьи. Однако вскоре этим двоим действительно приходится взяться вместе за серьезное дело. В городе начинают исчезать люди, и судя по почерку, их похищает серийный маньяк.

7.9
Rate 13 votes
8.1 IMDb

Season 1
The appearance
Season 1 Episode 1
19 February 2021
The Disappearance
Season 1 Episode 2
20 February 2021
Smile
Season 1 Episode 3
26 February 2021
Cried
Season 1 Episode 4
27 February 2021
The Deceit
Season 1 Episode 5
5 March 2021
To Deceive
Season 1 Episode 6
6 March 2021
Catch
Season 1 Episode 7
12 March 2021
Caught
Season 1 Episode 8
13 March 2021
Float
Season 1 Episode 9
19 March 2021
Sink
Season 1 Episode 10
20 March 2021
Tighten
Season 1 Episode 11
26 March 2021
Loosen
Season 1 Episode 12
27 March 2021
Ask
Season 1 Episode 13
2 April 2021
Answer
Season 1 Episode 14
3 April 2021
Letting go
Season 1 Episode 15
9 April 2021
Catch
Season 1 Episode 16
10 April 2021
