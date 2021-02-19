В 1 сезоне сериала «Монстр» опытный полицейский Ли Дон-сик когда-то работал следователем в крупном корейском управлении. Однако жизнь заставила его разочароваться в своем призвании и уйти «на покой». Он перебирается в тишайший захолустный городок и устраивается в маленький полицейский участок. Его начальником, а заодно единственным коллегой оказывается «папенькин сынок» Хан Джи-вон – молодой и самонадеянный болван, надеющийся на деньги и имя своей семьи. Однако вскоре этим двоим действительно приходится взяться вместе за серьезное дело. В городе начинают исчезать люди, и судя по почерку, их похищает серийный маньяк.