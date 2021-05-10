Menu
Doom at Your Service season 1 watch online

Doom at Your Service season 1 poster
Eoneu nal uri jip hyeokgwaneuro myeolmangi deuleowatta 16+
Original title Season 1
Season premiere 10 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Разрушение к вашим услугам» молодая девушка по имени Дон Ген работает редактором интернет-романов. Ее размеренная жизнь в одночасье разрушается. Врачи сообщают девушке, что у нее найдено онкологическое заболевание. Опухоль обнаружили в мозгу. Медики считают, что девушке осталось жить около трех месяцев. В ярости и отчаянии Дон Ген проклинает весь мир, желая, чтобы он был разрушен. Тут же в ее жизни появляется таинственный незнакомец, который оказывается духом. Он предлагает девушке заключить с ним сделку, которая кажется весьма рискованной...

7.7
Rate 12 votes
7.8 IMDb

Episode 1
10 May 2021
Episode 2
11 May 2021
Episode 3
17 May 2021
Episode 4
18 May 2021
Episode 5
24 May 2021
Episode 6
25 May 2021
Episode 7
31 May 2021
Episode 8
1 June 2021
Episode 9
7 June 2021
Episode 10
8 June 2021
Episode 11
14 June 2021
Episode 12
15 June 2021
Episode 13
21 June 2021
Episode 14
22 June 2021
Episode 15
28 June 2021
Episode 16
29 June 2021
