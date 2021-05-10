В 1-м сезоне сериала «Разрушение к вашим услугам» молодая девушка по имени Дон Ген работает редактором интернет-романов. Ее размеренная жизнь в одночасье разрушается. Врачи сообщают девушке, что у нее найдено онкологическое заболевание. Опухоль обнаружили в мозгу. Медики считают, что девушке осталось жить около трех месяцев. В ярости и отчаянии Дон Ген проклинает весь мир, желая, чтобы он был разрушен. Тут же в ее жизни появляется таинственный незнакомец, который оказывается духом. Он предлагает девушке заключить с ним сделку, которая кажется весьма рискованной...