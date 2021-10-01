В 1 сезоне сериала «Мегатон Мусаси» молодые парни Ямато, Хидзиката и Асами узнают, что мир, в котором они привыкли жить, на самом деле – виртуальная реальность. Их тела находятся в последнем на Земле Убежище, где скрываются остатки человечества после поражения в войне с инопланетянами. Однако некоторые смельчаки все же выходят на поверхность и пытаются вернуть планету своему виду, которому она по праву принадлежит. Для борьбы с захватчиками они используют огромных роботов, пилотируемых из кабины. Подростки решают присоединиться к Сопротивлению и начинают управлять одной из таких машин.