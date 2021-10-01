Menu
Megaton Musashi 2021, season 1

Megaton Musashi season 1 poster
Megaton Musashi 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Megaton Musashi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мегатон Мусаси» молодые парни Ямато, Хидзиката и Асами узнают, что мир, в котором они привыкли жить, на самом деле – виртуальная реальность. Их тела находятся в последнем на Земле Убежище, где скрываются остатки человечества после поражения в войне с инопланетянами. Однако некоторые смельчаки все же выходят на поверхность и пытаются вернуть планету своему виду, которому она по праву принадлежит. Для борьбы с захватчиками они используют огромных роботов, пилотируемых из кабины. Подростки решают присоединиться к Сопротивлению и начинают управлять одной из таких машин.

6.2 IMDb
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 October 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 October 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 October 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 October 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 October 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 November 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 November 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 November 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
26 November 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 December 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 December 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
17 December 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
24 December 2021
