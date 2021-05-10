В 1 сезоне сериала «Три семьи» жительница Ирландии Тереза Райан одна воспитывает пятнадцатилетнюю дочь. Однажды Орла признается матери, что она беременна и не знает, что ей теперь делать. Женщина идет на риск и заказывает для нее через интернет абортирующий медицинский препарат. Об этом «противозаконном поступке» узнает полиция, и теперь мать может провести за решеткой пять лет. Тем временем другая ирландка Ханна получает результаты УЗИ и узнает, что ее ребенок после родов не проживет и недели. А врач беременной Рози сообщает ей, что ей ни в коем случае нельзя рожать, иначе она умрет. Но закон Северной Ирландии запрещает аборты.