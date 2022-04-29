Menu
Shining Girls 2022, season 1

Shining Girls season 1 poster
Shining Girls 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 12 minutes
"Shining Girls" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сияющие» события разворачиваются в американском штате Чикаго. Главная героиня – местная журналистка – становится жертвой нападения. Мужчине удается скрыться. Женщина решает провести собственное расследование, чтобы отомстить насильнику. В скором времени она узнает, что этот человек появился здесь из прошлого. Он нашел способ путешествовать во времени и прибыл в современный Чикаго из 1930 года. Однако для того, чтобы сохранять за собой возможность пользоваться телепортом, мужчине приходится каждый раз совершать убийства «сияющих» девушек.

Shining Girls List of episodes

Season 1
Cutline
Season 1 Episode 1
29 April 2022
Evergreen
Season 1 Episode 2
29 April 2022
Overnight
Season 1 Episode 3
29 April 2022
Attribution
Season 1 Episode 4
6 May 2022
Screamer
Season 1 Episode 5
13 May 2022
Bright
Season 1 Episode 6
20 May 2022
Offset
Season 1 Episode 7
27 May 2022
30
Season 1 Episode 8
3 June 2022
