В 1 сезоне сериала «Сияющие» события разворачиваются в американском штате Чикаго. Главная героиня – местная журналистка – становится жертвой нападения. Мужчине удается скрыться. Женщина решает провести собственное расследование, чтобы отомстить насильнику. В скором времени она узнает, что этот человек появился здесь из прошлого. Он нашел способ путешествовать во времени и прибыл в современный Чикаго из 1930 года. Однако для того, чтобы сохранять за собой возможность пользоваться телепортом, мужчине приходится каждый раз совершать убийства «сияющих» девушек.