The O.C. 2003 - 2007 season 1
The O.C.
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
5 August 2003
Production year
2003
Number of episodes
27
Runtime
18 hours 54 minutes
Series rating
7.6
Rate
20
votes
7.6
IMDb
"The O.C." season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Pilot
Season 1
Episode 1
5 August 2003
The Model Home
Season 1
Episode 2
12 August 2003
The Gamble
Season 1
Episode 3
19 August 2003
The Debut
Season 1
Episode 4
26 August 2003
The Outsider
Season 1
Episode 5
2 September 2003
The Girlfriend
Season 1
Episode 6
9 September 2003
The Escape
Season 1
Episode 7
16 September 2003
The Rescue
Season 1
Episode 8
29 October 2003
The Heights
Season 1
Episode 9
5 November 2003
The Perfect Couple
Season 1
Episode 10
12 November 2003
The Homecoming
Season 1
Episode 11
19 November 2003
The Secret
Season 1
Episode 12
26 November 2003
The Best Chrismukkah Ever
Season 1
Episode 13
3 December 2003
The Countdown
Season 1
Episode 14
17 December 2003
The Third Wheel
Season 1
Episode 15
7 January 2004
The Links
Season 1
Episode 16
14 January 2004
The Rivals
Season 1
Episode 17
21 January 2004
The Truth
Season 1
Episode 18
11 February 2004
The Heartbreak
Season 1
Episode 19
18 February 2004
The Telenovela
Season 1
Episode 20
25 February 2004
The Goodbye Girl
Season 1
Episode 21
3 March 2004
The L.A.
Season 1
Episode 22
24 March 2004
The Nana
Season 1
Episode 23
31 March 2004
The Proposal
Season 1
Episode 24
14 April 2004
The Shower
Season 1
Episode 25
21 April 2004
The Strip
Season 1
Episode 26
28 April 2004
The Ties That Bind
Season 1
Episode 27
5 May 2004
