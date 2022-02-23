Menu
Dina i doberman 2022, season 1

Dina i doberman season 1 poster
Дина и доберман 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Dina i doberman" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дина и доберман» на фронте Второй мировой идут практически непрерывные бои, в которых гибнут тысячи солдат. Руководство советской армии приказывает создать при военных частях экспериментальные собачьи отряды. Один из них возглавляет командир Александр Мазовер – строгий и нелюдимый мужчина в годах. Его задача – подготовить бесстрашных псов, способных выследить врага, разыскать бомбу, доставить послание или даже защитить солдат в рукопашном бою. Среди его подопечных оказывается доберман Джульбарс и его любимая хозяйка – веселая, юная и смешливая девушка Дина Волкац.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

"Dina i doberman" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 February 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 February 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 February 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 February 2022
