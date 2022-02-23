В 1 сезоне сериала «Дина и доберман» на фронте Второй мировой идут практически непрерывные бои, в которых гибнут тысячи солдат. Руководство советской армии приказывает создать при военных частях экспериментальные собачьи отряды. Один из них возглавляет командир Александр Мазовер – строгий и нелюдимый мужчина в годах. Его задача – подготовить бесстрашных псов, способных выследить врага, разыскать бомбу, доставить послание или даже защитить солдат в рукопашном бою. Среди его подопечных оказывается доберман Джульбарс и его любимая хозяйка – веселая, юная и смешливая девушка Дина Волкац.