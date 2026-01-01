Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Derevenskaya drama 2022, season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Derevenskaya drama Seasons Season 1
Деревенская драма
Title Сезон 1
Number of episodes 12
Runtime 0 minute
"Derevenskaya drama" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Деревенская драма» действие разворачивается в отдаленном советском селе в 60-е годы. Кирилл и Надя воспитывают двоих сыновей и в целом живут счастливо, хоть и без особой страсти. Однако история страны оставляет отпечаток и на истории их семьи. Правительство запускает программу «Остаемся всем классом в родной деревне», чтобы поддержать село. По этому случаю из города приезжает партийный руководитель Вадим. Неожиданно Кирилл безумно влюбляется в его супругу Валю. Скорая смерть Вадима на охоте, конечно же, наталкивает соседей на определенные подозрения, и Кирилл отправляется в тюрьму.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Derevenskaya drama List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 1 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 1 Episode 12
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more