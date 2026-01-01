В 1 сезоне сериала «Деревенская драма» действие разворачивается в отдаленном советском селе в 60-е годы. Кирилл и Надя воспитывают двоих сыновей и в целом живут счастливо, хоть и без особой страсти. Однако история страны оставляет отпечаток и на истории их семьи. Правительство запускает программу «Остаемся всем классом в родной деревне», чтобы поддержать село. По этому случаю из города приезжает партийный руководитель Вадим. Неожиданно Кирилл безумно влюбляется в его супругу Валю. Скорая смерть Вадима на охоте, конечно же, наталкивает соседей на определенные подозрения, и Кирилл отправляется в тюрьму.