В 1 сезоне сериала «Девушка с плеером 2» русская студентка Ника живет и учится в Лондоне. Но ее главная цель в европейской столице – не престижное образование, а месть за гибель ее родной старшей сестры Джен. Когда-то девушка училась в том же колледже и ходила по тем же улицам. Пока не исчезла без следа прямо с модного музыкального фестиваля, на котором она веселилась с друзьями. С тех самых пор Ника мечтала об одном – найти Джен или хотя бы того, кто ее похитил. В конце прошлой части она выяснила, что сестра мертва. А виновник ее смерти – молодой музыкант Хью, который очень не хочет раскрывать свою тайну.