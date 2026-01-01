Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Devushka s pleerom 2 2023, season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Devushka s pleerom 2 Seasons Season 1
Девушка с плеером 2
Title Сезон 1
Number of episodes 10
Runtime 0 minute
"Devushka s pleerom 2" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девушка с плеером 2» русская студентка Ника живет и учится в Лондоне. Но ее главная цель в европейской столице – не престижное образование, а месть за гибель ее родной старшей сестры Джен. Когда-то девушка училась в том же колледже и ходила по тем же улицам. Пока не исчезла без следа прямо с модного музыкального фестиваля, на котором она веселилась с друзьями. С тех самых пор Ника мечтала об одном – найти Джен или хотя бы того, кто ее похитил. В конце прошлой части она выяснила, что сестра мертва. А виновник ее смерти – молодой музыкант Хью, который очень не хочет раскрывать свою тайну.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Devushka s pleerom 2 List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more