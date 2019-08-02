Menu
Devushka s pleerom 2019, season 1

Девушка с плеером 18+
Title Сезон 1
Season premiere 2 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 1 hour 36 minutes
"Devushka s pleerom" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девушка с плеером» русская студентка по имени Ника отправляется учиться в Лондон. Однако престижное образование и жизнь в одной из европейских столиц – отнюдь не главное, что привело ее в Великобританию. Когда-то у Ники была старшая сестра Джен, которая тоже училась в этом городе, гуляла по его улицам… и однажды бесследно пропала, оставив после себя только старенький плеер с любимыми песнями. День за днем и год за годом Ника перечитывает последнюю переписку с сестрой, слушает ее музыку и рассматривает ее фотографии с друзьями. Девушке кажется, что в Лондоне она сможет сама отыскать пропавшую Джен.

Series rating

4.9
Rate 16 votes
5.1 IMDb

"Devushka s pleerom" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 August 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 August 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 August 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 August 2019
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 August 2019
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 August 2019
