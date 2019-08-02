В 1 сезоне сериала «Девушка с плеером» русская студентка по имени Ника отправляется учиться в Лондон. Однако престижное образование и жизнь в одной из европейских столиц – отнюдь не главное, что привело ее в Великобританию. Когда-то у Ники была старшая сестра Джен, которая тоже училась в этом городе, гуляла по его улицам… и однажды бесследно пропала, оставив после себя только старенький плеер с любимыми песнями. День за днем и год за годом Ника перечитывает последнюю переписку с сестрой, слушает ее музыку и рассматривает ее фотографии с друзьями. Девушке кажется, что в Лондоне она сможет сама отыскать пропавшую Джен.