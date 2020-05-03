Menu
Russian
Chuzhі dіti 2020, season 1

Чужі діти 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Chuzhі dіti" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чужие дети» молодая женщина Даша оказывается в непростой ситуации. Ее супруг ввязывается в рискованный бизнес и теряет все семейные деньги. Он остается без работы, с кучей долгов на шее у жены. А ведь у пары есть еще и маленький сын, которого нужно как-то прокормить и вырастить. Решение подсказывает Дашина подруга Мария: она предлагает ей поработать суррогатной матерью для богатой бездетной пары. Борис – успешный бизнесмен, готовый заплатить за малыша любые деньги, но его жена не может забеременеть. На всякий случай он нанимает сразу двух суррогатных мам, ведь одна может потерять дитя. Но родить удается обеим.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
6.6 IMDb

"Chuzhі dіti" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 May 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 May 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 May 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 May 2020
