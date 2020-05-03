В 1 сезоне сериала «Чужие дети» молодая женщина Даша оказывается в непростой ситуации. Ее супруг ввязывается в рискованный бизнес и теряет все семейные деньги. Он остается без работы, с кучей долгов на шее у жены. А ведь у пары есть еще и маленький сын, которого нужно как-то прокормить и вырастить. Решение подсказывает Дашина подруга Мария: она предлагает ей поработать суррогатной матерью для богатой бездетной пары. Борис – успешный бизнесмен, готовый заплатить за малыша любые деньги, но его жена не может забеременеть. На всякий случай он нанимает сразу двух суррогатных мам, ведь одна может потерять дитя. Но родить удается обеим.