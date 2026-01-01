Menu
Intersectional 2023, season 1

Intersectional
Title Сезон 1
Number of episodes 1
Runtime 0 minute
"Intersectional" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Intersectional» в центре событий оказывается компания друзей, которым приходится жить вместе в одном помещении. Общими усилиями герои занимаются выпуском онлайн-журнала, а также справляются с ограничениями, связанными с эпидемией коронавирусной инфекции, которая захлестнула весь мир. Также они решают межличностные проблемы, сталкиваются с расизмом и другого рода нетерпимостью, рассуждают о насущных современных проблемах. После того как было объявлено об окончании самоизоляции и победе над пандемией, жизнь понемногу начинает приобретать привычные формы...

0.0
Intersectional List of episodes

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
