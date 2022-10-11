В 1 сезоне сериала «Винчестеры» центральными героями оказываются родители Дина и Сэма – Джон и Мэри. Становится известна история их знакомства, которое и привело к женитьбе. Старший сын пары родился, когда Мэри было 24 года. Спустя 4 года на свет появился Сэм, а еще через полгода женщина погибла. В 2005 году братья очутились в своем старом дом в Лоуренсе, расположенном в штате Канзас. Они выяснили, что призрак их матери по-прежнему живет там. В 2007 году Сэм при помощи Желтоглазого демона узнал, как погибла Мэри. Оказывается, она была знакома с Желтоглазым демоном раньше. Возможно, именно он стер с лица земли близких людей четы Винчестеров.