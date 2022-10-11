Menu
The Winchesters 2022 - 2023, season 1

The Winchesters
Title Сезон 1
Season premiere 11 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"The Winchesters" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Винчестеры» центральными героями оказываются родители Дина и Сэма – Джон и Мэри. Становится известна история их знакомства, которое и привело к женитьбе. Старший сын пары родился, когда Мэри было 24 года. Спустя 4 года на свет появился Сэм, а еще через полгода женщина погибла. В 2005 году братья очутились в своем старом дом в Лоуренсе, расположенном в штате Канзас. Они выяснили, что призрак их матери по-прежнему живет там. В 2007 году Сэм при помощи Желтоглазого демона узнал, как погибла Мэри. Оказывается, она была знакома с Желтоглазым демоном раньше. Возможно, именно он стер с лица земли близких людей четы Винчестеров.

Series rating

6.1
Rate 11 votes
6.2 IMDb

"The Winchesters" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
11 October 2022
Teach Your Children Well
Season 1 Episode 2
18 October 2022
You're Lost Little Girl
Season 1 Episode 3
25 October 2022
Masters of War
Season 1 Episode 4
1 November 2022
Legend of a Mind
Season 1 Episode 5
15 November 2022
Art of Dying
Season 1 Episode 6
22 November 2022
Reflections
Season 1 Episode 7
6 December 2022
Hang on to Your Life
Season 1 Episode 8
24 January 2023
Cast Your Fate To the Wind
Season 1 Episode 9
31 January 2023
Suspicious Minds
Season 1 Episode 10
7 February 2023
You've Got a Friend
Season 1 Episode 11
21 February 2023
The Tears of a Clown
Season 1 Episode 12
28 February 2023
Hey, That's No Way to Say Goodbye
Season 1 Episode 13
7 March 2023
