Walker: Independence 2022 - 2023, season 1

Walker: Independence
Season premiere 6 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Уокер: Независимость» события происходят в 1800-е годы. Богатая уроженка Бостона Эбби Уокер отправляется со своим мужем в поездку на Запад. Там мистера Уокера жестоко убивают прямо в присутствии жены. Оставшись одна, Эбби мечтает отыскать людей, виновных в гибели ее супруга, и заставить их ответить за содеянное. В дороге женщина встречает Хойта Роулинса, привлекательного преступника. Герои понимают, что их цели схожи, и решают продолжить свой путь вместе. Путешествие Эбби и Хойта приводит их в Индепенденс, штат Техас, где они встречают людей, которые бегут от своего прошлого...

6.5
Rate 13 votes
6.9 IMDb

Pilot
Season 1 Episode 1
6 October 2022
Home To A Stranger
Season 1 Episode 2
13 October 2022
Blood & Whiskey
Season 1 Episode 3
20 October 2022
Pax Romana
Season 1 Episode 4
27 October 2022
Friend of the Devil
Season 1 Episode 5
3 November 2022
Random Acts
Season 1 Episode 6
10 November 2022
The Owl and The Arrow
Season 1 Episode 7
17 November 2022
The Death of Mary Collins
Season 1 Episode 8
12 January 2023
Strange Bedfellows
Season 1 Episode 9
19 January 2023
All In
Season 1 Episode 10
26 January 2023
The Pittsburgh Windmill
Season 1 Episode 11
16 February 2023
How We Got Here
Season 1 Episode 12
23 February 2023
Let Him Hang
Season 1 Episode 13
2 March 2023
