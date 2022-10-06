В 1 сезоне сериала «Уокер: Независимость» события происходят в 1800-е годы. Богатая уроженка Бостона Эбби Уокер отправляется со своим мужем в поездку на Запад. Там мистера Уокера жестоко убивают прямо в присутствии жены. Оставшись одна, Эбби мечтает отыскать людей, виновных в гибели ее супруга, и заставить их ответить за содеянное. В дороге женщина встречает Хойта Роулинса, привлекательного преступника. Герои понимают, что их цели схожи, и решают продолжить свой путь вместе. Путешествие Эбби и Хойта приводит их в Индепенденс, штат Техас, где они встречают людей, которые бегут от своего прошлого...