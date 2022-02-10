Menu
Двойная спираль 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Двойная спираль» Яна Нестеренко работает следователем в СК. Однажды начальство отправляет ее в городок под названием Озерск – место, где Яна провела ранние годы своей жизни. С тех пор женщина не возвращалась туда 20 лет. Теперь ей нужно оказать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов. В городе совершено жестокое убийство, жертвой которого стала юная девушка, дочь Яниной подруги детства. Одновременно с расследованием Яна погружается в ностальгические воспоминания. Она сбежала из Озерска в 16 лет, когда забеременела от своего педагога. Яне сказали тогда, что ребенок родился мертвым...

0.0
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 February 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 February 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 February 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 February 2022
