В 1 сезоне сериала «Двойная спираль» Яна Нестеренко работает следователем в СК. Однажды начальство отправляет ее в городок под названием Озерск – место, где Яна провела ранние годы своей жизни. С тех пор женщина не возвращалась туда 20 лет. Теперь ей нужно оказать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов. В городе совершено жестокое убийство, жертвой которого стала юная девушка, дочь Яниной подруги детства. Одновременно с расследованием Яна погружается в ностальгические воспоминания. Она сбежала из Озерска в 16 лет, когда забеременела от своего педагога. Яне сказали тогда, что ребенок родился мертвым...