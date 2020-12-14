Menu
Obyatiya lzhi 2020, season 1

Obyatiya lzhi season 1 poster
Объятия лжи 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
"Obyatiya lzhi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Объятия лжи» прошло 20 лет с тех пор, как жизнь развела влюбленных Тимура и Нану из-за рокового недоразумения. Девушка стала супругой Андрея, сына состоятельного чиновника и приятеля Тимы. Молодой человек, который тяжело переживал разрыв, с головой погрузился в работу и сумел достичь блестящих результатов. Однажды Тимура назначают заместителем Андрея, и все участники любовного треугольника сталкиваются вновь. Тимур понимает, что его чувства к Нане живы. Сама женщина, будучи несчастной в браке, погружается в воспоминания о своей первой любви. Вскоре все трое узнают правду, которая изменит их жизни навсегда.

"Obyatiya lzhi" season 1 list of episodes.

Серия 1
Season 1 Episode 1
14 December 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 December 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 December 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 December 2020
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 December 2020
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 December 2020
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 December 2020
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 December 2020
