В 1 сезоне сериала «Объятия лжи» прошло 20 лет с тех пор, как жизнь развела влюбленных Тимура и Нану из-за рокового недоразумения. Девушка стала супругой Андрея, сына состоятельного чиновника и приятеля Тимы. Молодой человек, который тяжело переживал разрыв, с головой погрузился в работу и сумел достичь блестящих результатов. Однажды Тимура назначают заместителем Андрея, и все участники любовного треугольника сталкиваются вновь. Тимур понимает, что его чувства к Нане живы. Сама женщина, будучи несчастной в браке, погружается в воспоминания о своей первой любви. Вскоре все трое узнают правду, которая изменит их жизни навсегда.