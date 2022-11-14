В 1 сезоне сериала «Баренцево море» действие происходит в 1944 году. Война с фашистской Германией в самом разгаре. Согласно данным от спецагентов, в северном порту готовится крупный диверсионный акт. Этот объект имеет большое стратегическое значение: при помощи него СССР каждый день получает помощь от союзников. В центре событий оказываются отважные герои Елена Солей и Сергей Сабуров. Им нужно сделать все, чтобы помешать вражеским силам осуществить свои планы, и не допустить проведения операции, которая будет иметь катастрофические последствия для Советского Союза.