Barencevo more 2022, season 1

Barencevo more season 1 poster
Баренцево море 16+
Season premiere 14 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
В 1 сезоне сериала «Баренцево море» действие происходит в 1944 году. Война с фашистской Германией в самом разгаре. Согласно данным от спецагентов, в северном порту готовится крупный диверсионный акт. Этот объект имеет большое стратегическое значение: при помощи него СССР каждый день получает помощь от союзников. В центре событий оказываются отважные герои Елена Солей и Сергей Сабуров. Им нужно сделать все, чтобы помешать вражеским силам осуществить свои планы, и не допустить проведения операции, которая будет иметь катастрофические последствия для Советского Союза.

6.8
6.8 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 November 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 November 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 November 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 November 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 November 2022
