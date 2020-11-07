В 1 сезоне сериала «Доставка Пиквика» в центре событий оказываются четверо обаятельных животных – ежик Юки, енот Аксель, бегемотик Тиборе и кошечка Хейзел. Они занимаются развозкой волшебных бандеролей и посылок, наполненных любовью, обитателям городка Пиквик. В каждой посылке есть сюрприз, а на бирке разноцветными бриллиантами указано имя получателя, его адрес, время доставки и то, как правильно следует обращаться с посылкой. Курьерская команда на своем пути часто сталкивается с препятствиями в виде тумана в лесах, штормового неба или бурных порогов. Но совместными усилиями герои преодолевают любую трудность!