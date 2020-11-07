Menu
Pikwik Pack 2020 - 2021, season 1

Kinoafisha TV Shows Pikwik Pack Seasons Season 1
Pikwik Pack 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 40
Runtime 8 hours 0 minute
"Pikwik Pack" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доставка Пиквика» в центре событий оказываются четверо обаятельных животных – ежик Юки, енот Аксель, бегемотик Тиборе и кошечка Хейзел. Они занимаются развозкой волшебных бандеролей и посылок, наполненных любовью, обитателям городка Пиквик. В каждой посылке есть сюрприз, а на бирке разноцветными бриллиантами указано имя получателя, его адрес, время доставки и то, как правильно следует обращаться с посылкой. Курьерская команда на своем пути часто сталкивается с препятствиями в виде тумана в лесах, штормового неба или бурных порогов. Но совместными усилиями герои преодолевают любую трудность!

Series rating

8.0
Rate 12 votes
8.2 IMDb

Pikwik Pack List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Better Together
Season 1 Episode 1
7 November 2020
Kip in the Caboose
Season 1 Episode 2
7 November 2020
Timid Tibor
Season 1 Episode 3
7 November 2020
Lone Star
Season 1 Episode 4
7 November 2020
Suki's Hero
Season 1 Episode 5
14 November 2020
Shake it Up
Season 1 Episode 6
14 November 2020
Hazel's Mishap
Season 1 Episode 7
21 November 2020
Axel's Lucky Day
Season 1 Episode 8
21 November 2020
Giddyup Ol' Blue!
Season 1 Episode 9
28 November 2020
Stick Together
Season 1 Episode 10
28 November 2020
Sir Tibor the Brave
Season 1 Episode 11
5 December 2020
Tooty Fruity Trouble
Season 1 Episode 12
5 December 2020
Hangin' Out
Season 1 Episode 13
16 January 2021
Truck Train
Season 1 Episode 14
16 January 2021
Sunshine and Rainbow
Season 1 Episode 15
6 February 2021
For the Win
Season 1 Episode 16
6 February 2021
The Snower Express
Season 1 Episode 17
27 February 2021
Hazel's Naptime
Season 1 Episode 18
27 February 2021
Faster Faster
Season 1 Episode 19
6 March 2021
You Don't Say
Season 1 Episode 20
6 March 2021
Lost And Found
Season 1 Episode 21
20 March 2021
Hazel's Birthday
Season 1 Episode 22
20 March 2021
Go With The Flow
Season 1 Episode 23
17 April 2021
Tibor's Butterfly Buddy
Season 1 Episode 24
17 April 2021
Clever Hazel
Season 1 Episode 25
1 May 2021
Trash Treasures
Season 1 Episode 26
1 May 2021
Piece Of Cake
Season 1 Episode 27
15 May 2021
Quack Magic
Season 1 Episode 28
15 May 2021
All Hands On Deck
Season 1 Episode 29
29 May 2021
Lighting The Way
Season 1 Episode 30
29 May 2021
In The Swing Of Things
Season 1 Episode 31
26 June 2021
Deep Sea Dilemma
Season 1 Episode 32
26 June 2021
Who's It For?
Season 1 Episode 33
10 July 2021
Wally's Pup
Season 1 Episode 34
10 July 2021
Furry Faker
Season 1 Episode 35
24 July 2021
Point Of Light
Season 1 Episode 36
24 July 2021
Double Delivery Dash
Season 1 Episode 37
14 August 2021
Axel's Buddy
Season 1 Episode 38
14 August 2021
Bubblewub
Season 1 Episode 39
18 September 2021
Delivered With Care
Season 1 Episode 40
18 September 2021
