Во 2 сезоне сериала «Настоящий американец: Возвращение домой» продолжается история о молодой теннисистке из Беверли-Хиллз и бейсболисте из Чикаго, которые занимаются спортом в студенческой команде, а также преодолевают взлеты, падения и другие трудности, связанные с началом взрослой жизни без присмотра родителей в престижном колледже для чернокожих. Когда героев списывают со всех счетов, им кажется, что жизнь остановилась. Вариантов два – либо принять такое положение дел, либо восстановиться и бороться за место под солнцем. Симона и Деймон явно не из тех, кто привык к поражениям.