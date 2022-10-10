Menu
All American: Homecoming 2022, season 2

All American: Homecoming season 2 poster
All American: Homecoming

All American: Homecoming
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 15
Runtime 10 hours 30 minutes
"All American: Homecoming" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Настоящий американец: Возвращение домой» продолжается история о молодой теннисистке из Беверли-Хиллз и бейсболисте из Чикаго, которые занимаются спортом в студенческой команде, а также преодолевают взлеты, падения и другие трудности, связанные с началом взрослой жизни без присмотра родителей в престижном колледже для чернокожих. Когда героев списывают со всех счетов, им кажется, что жизнь остановилась. Вариантов два – либо принять такое положение дел, либо восстановиться и бороться за место под солнцем. Симона и Деймон явно не из тех, кто привык к поражениям.

We Need a Resolution
Season 2 Episode 1
10 October 2022
No Love
Season 2 Episode 2
17 October 2022
My, Myself and I
Season 2 Episode 3
24 October 2022
We Shall Not Be Moved
Season 2 Episode 4
7 November 2022
No More Drama
Season 2 Episode 5
14 November 2022
Free Your Mind
Season 2 Episode 6
21 November 2022
Integrity
Season 2 Episode 7
28 November 2022
Rock the Boat
Season 2 Episode 8
23 January 2023
Hard Place
Season 2 Episode 9
30 January 2023
Dance with My Father
Season 2 Episode 10
6 February 2023
I Can Tell
Season 2 Episode 11
13 February 2023
Behind the Mask
Season 2 Episode 12
20 February 2023
Lose to Win
Season 2 Episode 13
13 March 2023
Stand Up for Something
Season 2 Episode 14
20 March 2023
Diary
Season 2 Episode 15
27 March 2023
