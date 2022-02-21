В 1 сезоне сериала «Настоящий американец: Возвращение домой» зрители знакомятся с университетом Брингстон, который имеет весомую репутацию среди высших учебных заведений. Согласно установленному порядку, здесь получают образование только афроамериканцы – так они избавлены от столкновений с расовой нетерпимостью в стенах колледжа. Сюда поступает молодая привлекательная девушка по имени Симона Хиккс, которая профессионально занимается теннисом. Она переехала в общежитие из престижного района Беверли-Хиллз, где познакомилась с обаятельным молодым человеком – Дэймоном Симсом, подающим надежды бейсболистом из Чикаго.