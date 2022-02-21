Menu
Season premiere 21 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
В 1 сезоне сериала «Настоящий американец: Возвращение домой» зрители знакомятся с университетом Брингстон, который имеет весомую репутацию среди высших учебных заведений. Согласно установленному порядку, здесь получают образование только афроамериканцы – так они избавлены от столкновений с расовой нетерпимостью в стенах колледжа. Сюда поступает молодая привлекательная девушка по имени Симона Хиккс, которая профессионально занимается теннисом. Она переехала в общежитие из престижного района Беверли-Хиллз, где познакомилась с обаятельным молодым человеком – Дэймоном Симсом, подающим надежды бейсболистом из Чикаго.

6.3 IMDb
It's Yours: Do You
Season 1 Episode 1
21 February 2022
Under Pressure
Season 1 Episode 2
28 February 2022
Love and War
Season 1 Episode 3
7 March 2022
If Only You Knew
Season 1 Episode 4
14 March 2022
Truth Hurts
Season 1 Episode 5
21 March 2022
Family Affair
Season 1 Episode 6
28 March 2022
Godspeed
Season 1 Episode 7
11 April 2022
Just a Friend
Season 1 Episode 8
18 April 2022
Ordinary People
Season 1 Episode 9
25 April 2022
Move On
Season 1 Episode 10
2 May 2022
What Now?
Season 1 Episode 11
9 May 2022
Confessions
Season 1 Episode 12
16 May 2022
Irreplaceable
Season 1 Episode 13
23 May 2022
