Boysya, ya s toboy 2022, season 1

Бойся, я с тобой
Title Сезон 1
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Boysya, ya s toboy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бойся, я с тобой» молодая замужняя женщина Катерина разочаровывается в отношениях с супругом. Их с Митей семейная жизнь больше не кажется счастливой, а на смену романтике приходит наскучивший быт. В это самое время Катя случайно встречает своего бывшего школьного учителя Александра. Мужчина еще молод, но при этом очень умен, начитан и обаятелен. Кроме того, он вдовец: его жена погибла при невыясненных обстоятельствах. Он проявляет внимание к бывшей ученице, окружает ее страстью и заботой, и Катя решается уйти к нему от мужа. Но действительно ли жена Александра умерла случайно, а он сам – тот, кем хочет казаться?

Boysya, ya s toboy List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
