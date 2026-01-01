В 1 сезоне сериала «Бойся, я с тобой» молодая замужняя женщина Катерина разочаровывается в отношениях с супругом. Их с Митей семейная жизнь больше не кажется счастливой, а на смену романтике приходит наскучивший быт. В это самое время Катя случайно встречает своего бывшего школьного учителя Александра. Мужчина еще молод, но при этом очень умен, начитан и обаятелен. Кроме того, он вдовец: его жена погибла при невыясненных обстоятельствах. Он проявляет внимание к бывшей ученице, окружает ее страстью и заботой, и Катя решается уйти к нему от мужа. Но действительно ли жена Александра умерла случайно, а он сам – тот, кем хочет казаться?