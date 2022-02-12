В 1 сезоне сериала «Прогноз погоды и любви» события разворачиваются в метеорологическом центре, а главными действующими лицами становятся сотрудники службы прогнозов погоды. Джин Ха Гён – настоящая карьеристка, которую из-за ее хладнокровия и рассудительности сторонятся коллеги. Ли Ши является полной ее противоположностью. Он свободен духом, нестандартно мыслит и порой может быть неуклюжим. Коммуникабельный и амбициозный Хан Ки Джуна получает должность докладчика в офисе. А Юн Пак хочет работать репортером и обозревателем, но вместо этого получает место в команде «погоды и образа жизни».