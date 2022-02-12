Menu
Forecasting Love and Weather 2022, season 1

Forecasting Love and Weather season 1 poster
Forecasting Love and Weather 16+
Original title Season 1
Season premiere 12 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Forecasting Love and Weather" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Прогноз погоды и любви» события разворачиваются в метеорологическом центре, а главными действующими лицами становятся сотрудники службы прогнозов погоды. Джин Ха Гён – настоящая карьеристка, которую из-за ее хладнокровия и рассудительности сторонятся коллеги. Ли Ши является полной ее противоположностью. Он свободен духом, нестандартно мыслит и порой может быть неуклюжим. Коммуникабельный и амбициозный Хан Ки Джуна получает должность докладчика в офисе. А Юн Пак хочет работать репортером и обозревателем, но вместо этого получает место в команде «погоды и образа жизни». 

Series rating

0.0
7.1 IMDb
"Forecasting Love and Weather" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 February 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 February 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
6 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
12 March 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
13 March 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
19 March 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 March 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
26 March 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 March 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
2 April 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
3 April 2022
TV series release schedule
