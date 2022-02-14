В 1 сезоне сериала «Словно золотые рыбки» в шикарном небоскребе шесть несчастных замужних женщин решают изменить своим деспотам-супругам. В центре событий оказывается молодая девушка по имени Сакура Хирага. Несчастный случай, который произошел с героиней, заставил ее предать мечту и спешно выйти замуж. Ее супруг является владельцем салона красоты, они живут в богатом пентхаусе. Окружающие завидуют Сакуре, думая, что ее жизнь – идеальна. Никому не известно, что муж издевается над девушкой, подвергая ее насилию. Но однажды в жизни Сакуры появляется другой мужчина, и ее судьба меняется...