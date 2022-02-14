Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fishbowl Wives 2022, season 1

Fishbowl Wives season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Fishbowl Wives Seasons Season 1
Fishbowl Wives 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Fishbowl Wives" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Словно золотые рыбки» в шикарном небоскребе шесть несчастных замужних женщин решают изменить своим деспотам-супругам. В центре событий оказывается молодая девушка по имени Сакура Хирага. Несчастный случай, который произошел с героиней, заставил ее предать мечту и спешно выйти замуж. Ее супруг является владельцем салона красоты, они живут в богатом пентхаусе. Окружающие завидуют Сакуре, думая, что ее жизнь – идеальна. Никому не известно, что муж издевается над девушкой, подвергая ее насилию. Но однажды в жизни Сакуры появляется другой мужчина, и ее судьба меняется...

Series rating

6.1
Rate 11 votes
6.2 IMDb

Fishbowl Wives List of episodes

TV series release schedule
Season 1
The Fishbowl Wife
Season 1 Episode 1
14 February 2022
The Outsourcing Wife
Season 1 Episode 2
14 February 2022
The Lunchbox Wife
Season 1 Episode 3
14 February 2022
The Chaperone Wife
Season 1 Episode 4
14 February 2022
The Headache Wife Part 1
Season 1 Episode 5
14 February 2022
The Headache Wife Part 2
Season 1 Episode 6
14 February 2022
The Renovation Wife
Season 1 Episode 7
14 February 2022
The Fishbowl Wives
Season 1 Episode 8
14 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more