В 1 сезоне сериала «Сетка» действие происходит в 1997 году. В городе появляется неведомая сила, которая приходит на помощь человечеству и бесследно пропадает. Проходит почти четверть века, и сущность появляется снова. Таинственный призрак оказывает содействие серийному насильнику, который с его помощью уходит от правосудия. Сотрудники правоохранительных органов делают все, чтобы поймать загадочную сущность. В скором времени к охоте присоединяются агенты спецслужбы. Однако выйти на след мистической субстанции и, тем более, перехитрить ее оказывается задачей не из простых.