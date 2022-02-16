Menu
Grid 2022, season 1

Season premiere 16 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 10 minutes
"Grid" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сетка» действие происходит в 1997 году. В городе появляется неведомая сила, которая приходит на помощь человечеству и бесследно пропадает. Проходит почти четверть века, и сущность появляется снова. Таинственный призрак оказывает содействие серийному насильнику, который с его помощью уходит от правосудия. Сотрудники правоохранительных органов делают все, чтобы поймать загадочную сущность. В скором времени к охоте присоединяются агенты спецслужбы. Однако выйти на след мистической субстанции и, тем более, перехитрить ее оказывается задачей не из простых.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb

Grid List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
16 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 March 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
30 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
6 April 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
13 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
20 April 2022
