В 1 сезоне сериала «Судный день» в центре событий оказываются несколько молодых людей, которые решили принять участие в необычном эксперименте. Они посещают место, где им обещают просветление и новый экзистенциальный опыт. Герои погружаются в разные необычные ритуалы, многие из которых носят сексуальный характер. Многим парням и девушкам эти занятия кажутся увлекательными и интригующими. Но спустя некоторое время напряжение нарастает, а действия участников событий приобретают все более ожесточенный характер. В итоге, молодежный культ превращается в массовое смертоубийство.