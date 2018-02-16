Menu
Doomsday
Season premiere 16 February 2018
Production year 2018
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Doomsday" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Судный день» в центре событий оказываются несколько молодых людей, которые решили принять участие в необычном эксперименте. Они посещают место, где им обещают просветление и новый экзистенциальный опыт. Герои погружаются в разные необычные ритуалы, многие из которых носят сексуальный характер. Многим парням и девушкам эти занятия кажутся увлекательными и интригующими. Но спустя некоторое время напряжение нарастает, а действия участников событий приобретают все более ожесточенный характер. В итоге, молодежный культ превращается в массовое смертоубийство.

Doomsday List of episodes

Season 1
Little Leaks Sink the Ship
Season 1 Episode 1
16 February 2018
Live Together or Die Alone
Season 1 Episode 2
1 March 2018
Milkwood
Season 1 Episode 3
2 March 2018
