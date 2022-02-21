В 1 сезоне сериала «Эндшпиль» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Елена Федорова. Она обладает большими связями в преступном мире, недюжинными интеллектуальными способностями и сумасшедшим женским обаянием. Амбициозная преступница, даже оказавшись за решеткой, продолжает осуществлять координацию нескольких успешных операций, связанных с захватом крупных банков. Криминальный авторитет привлекла к себе внимание ФБР, особенно – агента Вэл Тернер. Жесткая и принципиальная сотрудница спецслужбы пойдет на все, чтобы помешать гениальной злоумышленнице.