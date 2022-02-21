Menu
The Endgame 2022, season 1

The Endgame
Season premiere 21 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Эндшпиль» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Елена Федорова. Она обладает большими связями в преступном мире, недюжинными интеллектуальными способностями и сумасшедшим женским обаянием. Амбициозная преступница, даже оказавшись за решеткой, продолжает осуществлять координацию нескольких успешных операций, связанных с захватом крупных банков. Криминальный авторитет привлекла к себе внимание ФБР, особенно – агента Вэл Тернер. Жесткая и принципиальная сотрудница спецслужбы пойдет на все, чтобы помешать гениальной злоумышленнице.

Pilot
Season 1 Episode 1
21 February 2022
Fairytale Wedding
Season 1 Episode 2
28 February 2022
Bury The Lede
Season 1 Episode 3
7 March 2022
#1 With A Bullet
Season 1 Episode 4
14 March 2022
Gold Rush
Season 1 Episode 5
21 March 2022
Judge, Jury and Executioner
Season 1 Episode 6
28 March 2022
Sleepover
Season 1 Episode 7
11 April 2022
All That Glitters
Season 1 Episode 8
18 April 2022
Beauty and the Beast
Season 1 Episode 9
25 April 2022
Happily Ever After
Season 1 Episode 10
2 May 2022
