Better Off Ted 2009 - 2010 season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Better Off Ted
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
18 March 2009
Production year
2009
Number of episodes
13
Runtime
5 hours 12 minutes
Series rating
8.7
Rate
10
votes
8.2
IMDb
Write review
"Better Off Ted" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1
Episode 1
18 March 2009
Heroes
Season 1
Episode 2
25 March 2009
Through Rose Colored HAZMAT Suits
Season 1
Episode 3
1 April 2009
Racial Sensitivity
Season 1
Episode 4
8 April 2009
Win Some, Dose Some
Season 1
Episode 5
15 April 2009
Goodbye Mr. Chips
Season 1
Episode 6
22 April 2009
Get Happy
Season 1
Episode 7
5 May 2009
You Are the Boss of Me
Season 1
Episode 8
23 June 2009
Bioshuffle
Season 1
Episode 9
30 June 2009
Trust and Consequences
Season 1
Episode 10
14 July 2009
Father, Can You Hair Me?
Season 1
Episode 11
21 July 2009
Jabberwocky
Season 1
Episode 12
11 August 2009
Secrets and Lives
Season 1
Episode 13
11 August 2009
TV series release schedule
