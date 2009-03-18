Menu
Better Off Ted 2009 - 2010 season 1

Better Off Ted season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Better Off Ted Seasons Season 1

Better Off Ted 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 March 2009
Production year 2009
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes

Series rating

8.7
Rate 10 votes
8.2 IMDb
Write review
"Better Off Ted" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
18 March 2009
Heroes
Season 1 Episode 2
25 March 2009
Through Rose Colored HAZMAT Suits
Season 1 Episode 3
1 April 2009
Racial Sensitivity
Season 1 Episode 4
8 April 2009
Win Some, Dose Some
Season 1 Episode 5
15 April 2009
Goodbye Mr. Chips
Season 1 Episode 6
22 April 2009
Get Happy
Season 1 Episode 7
5 May 2009
You Are the Boss of Me
Season 1 Episode 8
23 June 2009
Bioshuffle
Season 1 Episode 9
30 June 2009
Trust and Consequences
Season 1 Episode 10
14 July 2009
Father, Can You Hair Me?
Season 1 Episode 11
21 July 2009
Jabberwocky
Season 1 Episode 12
11 August 2009
Secrets and Lives
Season 1 Episode 13
11 August 2009
TV series release schedule
