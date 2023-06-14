Menu
The Wonder Years 2021 - 2023, season 2

The Wonder Years season 2 poster
Season premiere 14 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"The Wonder Years" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Чудесные годы» большая и веселая чернокожая семья из Алабамы продолжает радоваться жизни и совместными усилиями бороться с проблемами, несмотря на все преграды непростой исторической эпохи. Двенадцатилетний мальчик Дин с богатым воображением рассказывает обо всех значимых эпизодах в жизни его родных. В то время как он сам мечтает отправиться на охоту с дедушкой Клисби, Брюс возвращается домой из Вьетнама с шокирующей новостью. Билл поступает в хороший университет, но из-за этого ему приходится поставить крест на своей музыкальной карьере. А синоптики предупреждают жителей штата об опасном природном явлении.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.6 IMDb

The Wonder Years List of episodes

Season 1
Season 2
One Small Step
Season 2 Episode 1
14 June 2023
Forbidden Fruit
Season 2 Episode 2
14 June 2023
Football Team
Season 2 Episode 3
21 June 2023
Blockbusting
Season 2 Episode 4
28 June 2023
Takeover Spirit
Season 2 Episode 5
5 July 2023
Bill's New Friend
Season 2 Episode 6
26 July 2023
A Star is Born
Season 2 Episode 7
2 August 2023
Like a Boss
Season 2 Episode 8
9 August 2023
Happy Birthday, Clisby
Season 2 Episode 9
16 August 2023
The Happiest Place On Earth
Season 2 Episode 10
16 August 2023
