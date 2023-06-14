Во 2 сезоне сериала «Чудесные годы» большая и веселая чернокожая семья из Алабамы продолжает радоваться жизни и совместными усилиями бороться с проблемами, несмотря на все преграды непростой исторической эпохи. Двенадцатилетний мальчик Дин с богатым воображением рассказывает обо всех значимых эпизодах в жизни его родных. В то время как он сам мечтает отправиться на охоту с дедушкой Клисби, Брюс возвращается домой из Вьетнама с шокирующей новостью. Билл поступает в хороший университет, но из-за этого ему приходится поставить крест на своей музыкальной карьере. А синоптики предупреждают жителей штата об опасном природном явлении.