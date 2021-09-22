Menu
The Wonder Years 2021, season 1

Season premiere 22 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Чудесные годы» история разворачивается в конце 60-х. Подросток по имени Кевин Арнольд вместе со своими друзьями Полом Пфайфером и Уинни Купер в первый раз отправляется в среднюю школу им. Роберта Ф. Кеннеди. Уинни недавно узнала, что в результате военных действий во Вьетнаме погиб ее старший брат. После этого известия девочка убежала в парк возле дома – Харперс Вудс. Там ее встретил Кевин, и они в первый раз поцеловались. Однако в школе у Уинни начался роман с самым популярным мальчиком Кирком Маккреем. Тем временем Кевин стал встречаться с Бекки Слейтер, но это продлилось недолго.

6.4
Rate 13 votes
6.6 IMDb

Pilot
Season 1 Episode 1
22 September 2021
Green Eyed Monster
Season 1 Episode 2
29 September 2021
The Club
Season 1 Episode 3
6 October 2021
The Workplace
Season 1 Episode 4
13 October 2021
The Lock In
Season 1 Episode 5
20 October 2021
Be Prepared
Season 1 Episode 6
27 October 2021
Independence Day
Season 1 Episode 7
3 November 2021
Science Fair
Season 1 Episode 8
17 November 2021
Home for Christmas
Season 1 Episode 9
1 December 2021
Lads and Ladies and Us
Season 1 Episode 10
5 January 2022
Brad Mitzvah
Season 1 Episode 11
12 January 2022
I'm With the Band
Season 1 Episode 12
19 January 2022
The Valentine's Day Dance
Season 1 Episode 13
2 February 2022
Country Dean
Season 1 Episode 14
23 February 2022
Black Teacher
Season 1 Episode 15
2 March 2022
The Sleepover
Season 1 Episode 16
16 March 2022
Jobs and Hangouts
Season 1 Episode 17
23 March 2022
Goose Grease
Season 1 Episode 18
6 April 2022
Love & War
Season 1 Episode 19
13 April 2022
Bill's New Gig
Season 1 Episode 20
20 April 2022
Where No Dean Has Been Before
Season 1 Episode 21
11 May 2022
Love, Dean
Season 1 Episode 22
18 May 2022
