В 1 сезоне сериала «Чудесные годы» история разворачивается в конце 60-х. Подросток по имени Кевин Арнольд вместе со своими друзьями Полом Пфайфером и Уинни Купер в первый раз отправляется в среднюю школу им. Роберта Ф. Кеннеди. Уинни недавно узнала, что в результате военных действий во Вьетнаме погиб ее старший брат. После этого известия девочка убежала в парк возле дома – Харперс Вудс. Там ее встретил Кевин, и они в первый раз поцеловались. Однако в школе у Уинни начался роман с самым популярным мальчиком Кирком Маккреем. Тем временем Кевин стал встречаться с Бекки Слейтер, но это продлилось недолго.