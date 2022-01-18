В 1 сезоне сериала «Засуха» события разворачиваются в небольшом поселении, которое находится на границе Испании и Португалии. Местные жители наблюдали, как в эти места пришла засуха. В водохранилище Кампомедиано полицейские обнаруживают два трупа с огнестрельными ранениями. Расследованием занимаются комиссар Ортис и его напарница – инспектор Даниэла Янес. Им необходимо выяснить, каким образом произошли эти два убийства, и призвать виновных к ответственности. В результате следственных действий выяснится, что к преступлению имеют отношение две семьи, тайно связанные между собой.