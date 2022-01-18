Menu
Sequía 2022, season 1

Sequía
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Sequía" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Засуха» события разворачиваются в небольшом поселении, которое находится на границе Испании и Португалии. Местные жители наблюдали, как в эти места пришла засуха. В водохранилище Кампомедиано полицейские обнаруживают два трупа с огнестрельными ранениями. Расследованием занимаются комиссар Ортис и его напарница – инспектор Даниэла Янес. Им необходимо выяснить, каким образом произошли эти два убийства, и призвать виновных к ответственности. В результате следственных действий выяснится, что к преступлению имеют отношение две семьи, тайно связанные между собой. 

Sequía List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episodio 1
Season 1 Episode 1
18 January 2022
Episodio 2
Season 1 Episode 2
25 January 2022
Episodio 3
Season 1 Episode 3
1 February 2022
Episodio 4
Season 1 Episode 4
8 February 2022
Episodio 5
Season 1 Episode 5
15 February 2022
Episodio 6
Season 1 Episode 6
15 February 2022
Episodio 7
Season 1 Episode 7
24 February 2022
Episodio 8
Season 1 Episode 8
24 February 2022
