В 1 сезоне сериала «Хочу укусить» в центре событий оказывается 500-летний вампир по имени Ким Джун Хо, который хочет стать человеком, чтобы спастись от верной гибели. Он мечтает жить простой жизнью и встретить смерть в подобающем возрасте. Для этого ему нужна чистая человеческая кровь. Джун Хо знакомится с Чхве Мин Хеном, который оказывается подходящей кандидатурой. Джун Хо всеми силами пытается приблизиться к этому парню, но чем ближе они начинают общаться, тем больше сердце Джун Хо наполняется странными чувствами. Однако главного героя беспокоит один вопрос – что случится, если Мин Хён узнает, кто он на самом деле?..