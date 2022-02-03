Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kissable Lips 2022, season 1

Kissable Lips season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kissable Lips Seasons Season 1
Kissable Lips
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 0 minute
"Kissable Lips" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хочу укусить» в центре событий оказывается 500-летний вампир по имени Ким Джун Хо, который хочет стать человеком, чтобы спастись от верной гибели. Он мечтает жить простой жизнью и встретить смерть в подобающем возрасте. Для этого ему нужна чистая человеческая кровь. Джун Хо знакомится с Чхве Мин Хеном, который оказывается подходящей кандидатурой. Джун Хо всеми силами пытается приблизиться к этому парню, но чем ближе они начинают общаться, тем больше сердце Джун Хо наполняется странными чувствами. Однако главного героя беспокоит один вопрос – что случится, если Мин Хён узнает, кто он на самом деле?..

Series rating

6.0
Rate 12 votes
6.1 IMDb

"Kissable Lips" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
3 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
10 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 February 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 February 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 February 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more