Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chloe 2022, season 1

Chloe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chloe Seasons Season 1
Chloe
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 48 minutes
"Chloe" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хлоя» Бекки всегда восхищалась жизнью Хлои, когда они были детьми. Ей казалось, что у подруги идеальная жизнь. Проходит много лет, и обе девочки становятся взрослыми. Бекки по-прежнему живет с матерью и ходит на временную работу. Она продолжает сравнивать себя с Хлоей, каждый день посещая ее аккаунт в социальной сети Instagram. Все меняется после известия о неожиданной смерти Хлои. Бекки полна решимости выяснить, как и почему это случилось. Она меняет личность, подстраивает встречу с лучшей подругой Хлои, Ливией, и попадает в компанию близких друзей покойной девушки.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
6.7 IMDb

Chloe List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 February 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more