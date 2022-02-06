В 1 сезоне сериала «Хлоя» Бекки всегда восхищалась жизнью Хлои, когда они были детьми. Ей казалось, что у подруги идеальная жизнь. Проходит много лет, и обе девочки становятся взрослыми. Бекки по-прежнему живет с матерью и ходит на временную работу. Она продолжает сравнивать себя с Хлоей, каждый день посещая ее аккаунт в социальной сети Instagram. Все меняется после известия о неожиданной смерти Хлои. Бекки полна решимости выяснить, как и почему это случилось. Она меняет личность, подстраивает встречу с лучшей подругой Хлои, Ливией, и попадает в компанию близких друзей покойной девушки.