В 3 сезоне сериала «Любовь... а также брак и развод» 30-летняя Бу Хе Рён, 40-летняя Са Пи Ён и 50-летняя Ли Ши Ын работают на разных должностях на радио и всем силами пытаются найти свое женское счастье. Каждая из них состоит в браке, а две героини уже познали радость материнства. Но благополучными супружеские узы всех трех женщин кажутся только со стороны. На деле они вынуждены преодолевать кризисы в отношениях, посвящать себя заботе о супругах и искать баланс между личной жизнью и профессиональной деятельностью. Тем временем все они и сами нуждаются в поддержке и опоре со стороны своих мужчин.