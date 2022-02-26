Menu
Marriage Lyrics and Divorce Music 2021 - 2022, season 3

Gyeolhonjaksa ihonjakgok 12+
Season premiere 26 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
В 3 сезоне сериала «Любовь... а также брак и развод» 30-летняя Бу Хе Рён, 40-летняя Са Пи Ён и 50-летняя Ли Ши Ын работают на разных должностях на радио и всем силами пытаются найти свое женское счастье. Каждая из них состоит в браке, а две героини уже познали радость материнства. Но благополучными супружеские узы всех трех женщин кажутся только со стороны. На деле они вынуждены преодолевать кризисы в отношениях, посвящать себя заботе о супругах и искать баланс между личной жизнью и профессиональной деятельностью. Тем временем все они и сами нуждаются в поддержке и опоре со стороны своих мужчин.

6.7 IMDb
Episode 1
26 February 2022
Episode 2
27 February 2022
Episode 3
5 March 2022
Episode 4
6 March 2022
Episode 5
12 March 2022
Episode 6
13 March 2022
Episode 7
19 March 2022
Episode 8
20 March 2022
Episode 9
26 March 2022
Episode 10
2 April 2022
Episode 11
9 April 2022
Episode 12
16 April 2022
Episode 13
23 April 2022
Episode 14
24 April 2022
Episode 15
30 April 2022
Episode 16
1 May 2022
