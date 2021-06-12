Menu
Russian
Marriage Lyrics and Divorce Music 2021 - 2022 season 2

Marriage Lyrics and Divorce Music season 2 poster
Gyeolhonjaksa ihonjakgok 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Marriage Lyrics and Divorce Music" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Любовь... а также брак и развод» история трех женщин, работающих на радио, продолжается. Они все также пытаются разобраться в хаосе своей личной жизни, решить рабочие проблемы и проторить себе путь к счастью. Бу Хе Рён 3 года находится в браке с судьей по имени Пан Са Хён. Родителями они становиться не собираются. Са Пи Ён всеми силами стремиться быть отличной матерью и супругой. Ее романтичный муж Шин Ю Шин работает врачом в области нейропсихиатрии и управляет собственной клиникой. А Ли Ши Ын все свободное от работы время посвящает заботе о своем муже-профессоре и детях.

6.7 IMDb
"Marriage Lyrics and Divorce Music" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
12 June 2021
Episode 2
Season 2 Episode 2
13 June 2021
Episode 3
Season 2 Episode 3
19 June 2021
Episode 4
Season 2 Episode 4
20 June 2021
Episode 5
Season 2 Episode 5
26 June 2021
Episode 6
Season 2 Episode 6
27 June 2021
Episode 7
Season 2 Episode 7
3 July 2021
Episode 8
Season 2 Episode 8
4 July 2021
Episode 9
Season 2 Episode 9
10 July 2021
Episode 10
Season 2 Episode 10
11 July 2021
Episode 11
Season 2 Episode 11
17 July 2021
Episode 12
Season 2 Episode 12
18 July 2021
Episode 13
Season 2 Episode 13
24 July 2021
Episode 14
Season 2 Episode 14
1 August 2021
Episode 15
Season 2 Episode 15
7 August 2021
Episode 16
Season 2 Episode 16
8 August 2021
