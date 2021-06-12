Во 2 сезоне сериала «Любовь... а также брак и развод» история трех женщин, работающих на радио, продолжается. Они все также пытаются разобраться в хаосе своей личной жизни, решить рабочие проблемы и проторить себе путь к счастью. Бу Хе Рён 3 года находится в браке с судьей по имени Пан Са Хён. Родителями они становиться не собираются. Са Пи Ён всеми силами стремиться быть отличной матерью и супругой. Ее романтичный муж Шин Ю Шин работает врачом в области нейропсихиатрии и управляет собственной клиникой. А Ли Ши Ын все свободное от работы время посвящает заботе о своем муже-профессоре и детях.