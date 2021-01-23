В 1 сезоне сериала «Любовь... а также брак и развод» в центре событий оказываются три сотрудницы радиостанции. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, все они сталкиваются со схожими проблемами в семейной жизни. 30-летняя Бу Хе Рён раньше работала диктором, а теперь стала диджеем. Она стремится к балансу между профессиональной и личной жизнью. 40-летняя Са Пи Ён продюсирует радиопередачи и старается быть примерной супругой и хорошей матерью. А 50-летняя Ли Ши Ын является автором радиопрограмм. Она 30 лет замужем и пережила немало трудностей. Ее муж Пак Хэ Рён стал профессором во многом благодаря любви и поддержке со стороны жены.