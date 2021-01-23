Menu
Marriage Lyrics and Divorce Music 2021 - 2022 season 1

Season premiere 23 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Marriage Lyrics and Divorce Music" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любовь... а также брак и развод» в центре событий оказываются три сотрудницы радиостанции. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, все они сталкиваются со схожими проблемами в семейной жизни. 30-летняя Бу Хе Рён раньше работала диктором, а теперь стала диджеем. Она стремится к балансу между профессиональной и личной жизнью. 40-летняя Са Пи Ён продюсирует радиопередачи и старается быть примерной супругой и хорошей матерью. А 50-летняя Ли Ши Ын является автором радиопрограмм. Она 30 лет замужем и пережила немало трудностей. Ее муж Пак Хэ Рён стал профессором во многом благодаря любви и поддержке со стороны жены.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
6.7 IMDb

"Marriage Lyrics and Divorce Music" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Episode 1
23 January 2021
23 January 2021
Episode 2
24 January 2021
24 January 2021
Episode 3
30 January 2021
30 January 2021
Episode 4
31 January 2021
31 January 2021
Episode 5
6 February 2021
6 February 2021
Episode 6
7 February 2021
7 February 2021
Episode 7
13 February 2021
13 February 2021
Episode 8
14 February 2021
14 February 2021
Episode 9
20 February 2021
20 February 2021
Episode 10
21 February 2021
21 February 2021
Episode 11
27 February 2021
27 February 2021
Episode 12
28 February 2021
28 February 2021
Episode 13
6 March 2021
6 March 2021
Episode 14
7 March 2021
7 March 2021
Episode 15
13 March 2021
13 March 2021
Episode 16
14 March 2021
14 March 2021
