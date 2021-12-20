Menu
The Angel of Hamburg 2021, season 1

The Angel of Hamburg season 1 poster
Passaporte para Liberdade
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"The Angel of Hamburg" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Паспорт свободы» события разворачиваются в 30-е годы XX столетия, в нацистском Гамбурге. Мужественная бразильская женщина-дипломат по имени Араси де Карвалью оказывает содействие евреям, тайком выдавая им удостоверения личности без штампа «J». Девушка, которая работает в консульстве, рискует своей жизнью и профессией, чтобы помочь этим людям получить визу и иммигрировать из страны навстречу спасению. Спустя время эта женщина войдет в историю и получит награду всемирного значения – «Праведник народов мира». А встреча с дипломатом по имени Жоао Гимарайнш Роса перевернет ее жизнь.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

The Angel of Hamburg List of episodes

Season 1
Episódio 1
Season 1 Episode 1
20 December 2021
Episódio 2
Season 1 Episode 2
21 December 2021
Episódio 3
Season 1 Episode 3
22 December 2021
Episódio 4
Season 1 Episode 4
23 December 2021
Episódio 5
Season 1 Episode 5
27 December 2021
Episódio 6
Season 1 Episode 6
28 December 2021
Episódio 7
Season 1 Episode 7
29 December 2021
Episódio 8
Season 1 Episode 8
30 December 2021
