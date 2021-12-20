В 1 сезоне сериала «Паспорт свободы» события разворачиваются в 30-е годы XX столетия, в нацистском Гамбурге. Мужественная бразильская женщина-дипломат по имени Араси де Карвалью оказывает содействие евреям, тайком выдавая им удостоверения личности без штампа «J». Девушка, которая работает в консульстве, рискует своей жизнью и профессией, чтобы помочь этим людям получить визу и иммигрировать из страны навстречу спасению. Спустя время эта женщина войдет в историю и получит награду всемирного значения – «Праведник народов мира». А встреча с дипломатом по имени Жоао Гимарайнш Роса перевернет ее жизнь.