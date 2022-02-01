Menu
Lazy Susan 2022, season 1

Lazy Susan
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 60 minutes
В 1 сезоне сериала «Ленивая Сьюзен» в центре событий оказывается 40-летняя особа по имени Сьюзен О'Коннелл. Она никогда не отличалась амбициозностью и не смогла состояться в профессии. Сьюзен предпочитает бездельничать, много спать и финансово зависеть от своей матери Мэри, которая воспитывала дочь и сына Кэмерона самостоятельно. Брат Сьюзен вместе со своей супругой Венди презирает сестру за дармоедство. Отец главной героини ушел из семьи, когда им с Кэмероном было совсем немного лет. Единственные друзья Сьюзен – это замужняя дама по имени Корин, у которой есть свои дети, и подрастающая племянница Дженика.

6.0
Rate 12 votes
6 IMDb

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 February 2022
