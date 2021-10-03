В 1 сезоне сериала «Все, что захочешь» в центре событий оказывается повар Нина. Она счастлива в браке, успешна в профессии и без ума от своей дочери Нины, которая тоже хочет стать кондитером, как и ее родительница, и мечтает стажироваться в Париже. Но в один момент все меняется. Нина застает своего мужа в объятиях другой женщины. Не стерпев такого отношения к себе, женщина оформляет развод и начинает жизнь с чистого листа. Героиня принимает решение открыть семейное заведение общественного питания. Вскоре судьба сводит ее с интересным мужчиной по имени Альберт. Он умеет красиво ухаживать, и Нина без памяти влюбляется в него...