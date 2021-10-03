Menu
Vse, chto zahochesh 2021, season 1

Kinoafisha TV Shows Vse, chto zahochesh Seasons Season 1
Все, что захочешь 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Vse, chto zahochesh" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Все, что захочешь» в центре событий оказывается повар Нина. Она счастлива в браке, успешна в профессии и без ума от своей дочери Нины, которая тоже хочет стать кондитером, как и ее родительница, и мечтает стажироваться в Париже. Но в один момент все меняется. Нина застает своего мужа в объятиях другой женщины. Не стерпев такого отношения к себе, женщина оформляет развод и начинает жизнь с чистого листа. Героиня принимает решение открыть семейное заведение общественного питания. Вскоре судьба сводит ее с интересным мужчиной по имени Альберт. Он умеет красиво ухаживать, и Нина без памяти влюбляется в него...

"Vse, chto zahochesh" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 October 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 October 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 October 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 October 2021
