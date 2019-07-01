Menu
Russian
Season premiere 1 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
В 4 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» ушастые герои находят на свалке подводную лодку и решают использовать ее в качестве своего нового домика. Спустя некоторое время зверьки знакомятся с роботом, который называет себя «владельцем» плавательного средства. Безумный Кролик сражается со злоумышленником, а трое его собратьев в балетных пачках падают с лодки. Команда кроликов оказывает противостояние суперзлодею. Кроме того, в этом сезоне кролики глотают слуховой аппарат, носят костюмы заключенных, защищают цыпленка и телепортируются при помощи специального шлема.

5.3
Rate 13 votes
5.5 IMDb

Mad Rabbid and the Secret of the Flying Submarine
Season 4 Episode 1
1 July 2019
The Revenge of the Rabbid Mole / Rabbid Special Unit / Rabbid Elit
Season 4 Episode 2
1 July 2019
Rabbid as a Doorknob/Rabbid Picnic/Rabbid Brain Exchange
Season 4 Episode 3
1 July 2019
Rabbid of the Jungle/The Princess Rabbid/Rabbid Jailbirds
Season 4 Episode 4
1 July 2019
Rabbid Jockey/Viking Rabbid/ Rabbid Road-warrior
Season 4 Episode 5
1 July 2019
Tropical Rabbids/Rabbid Dragon/Boxing Rabbid
Season 4 Episode 6
1 July 2019
Rabbid Clowns / Rabbid and the Barbecue of Doom / No Costume for a Rabbid
Season 4 Episode 7
1 July 2019
Rabbid Cupid /Little Red Rabbid Hood / Teddy-Rabbid
Season 4 Episode 8
1 July 2019
Rabbidsbids Island / The Masked Rabbid / Musketeer Rabbid
Season 4 Episode 9
1 July 2019
Rabbids in the Maze / Rabbid Pirates - Part 1 / Rabbid Pirates - Part 2
Season 4 Episode 10
1 July 2019
Rabbid Investigation / Rabbid Exfiltration / Rabbids in Trouble
Season 4 Episode 11
1 July 2019
The Rabbid Stowaway / Rabbid 000 Vs. Captain Furious / Night of the Living-Rabbids
Season 4 Episode 12
1 July 2019
The Great Rabbid Escape / Drive, Rabbid ! / The Great Rabbid Chase
Season 4 Episode 13
1 July 2019
Captain Mad Vs. the Aliens / Ghost Rabbid / Robber Rabbid
Season 4 Episode 14
1 July 2019
The Bride of Bwah-Cula / Bwah-Cula's Wedding / The Bowtie and the Rabbid
Season 4 Episode 15
1 July 2019
Rabbid Allergy /Aztec Rabbids / The Rabbid Quest
Season 4 Episode 16
1 July 2019
Search for the Rabbid Totem / Rabbid Mutation / Battle for the Rabbid Throne
Season 4 Episode 17
1 July 2019
Rabb-Attack / Jungle Rabbid and the Army of the Three Crabs / Commando Rabbid
Season 4 Episode 18
1 July 2019
Rabbids vs the Infernal Kitten/The Rabbid Paradox/The Rabbid from the Future
Season 4 Episode 19
1 July 2019
Santa Rabbid Vs. the Christmas Turkey / Cow and Rabbid / Shark Rabbid
Season 4 Episode 20
1 July 2019
Garden Rabbid / A Sub Inside the Rabbid / Rabbid Riddle
Season 4 Episode 21
1 July 2019
The Rabbid Boat /Rabbid Kitty Business / Rabbidus Gladiatus
Season 4 Episode 22
1 July 2019
Rabbid Getaway / The Attack of the Rabbid Flies / Rabbid 000 Vs. the Son of Dark Rabbid
Season 4 Episode 23
1 July 2019
Circus Rabbid / Fightin' Rabbid / The Three Rabbid-teers
Season 4 Episode 24
1 July 2019
The Castaway Rabbid - Part 1 / The Castaway Rabbid - Part 2 / Rabbidrooster and the Lost Chick
Season 4 Episode 25
1 July 2019
Mad Rabbid and Leonardo's Astrolabe / Mad Rabbid on Pretzel Island - Part 1 / Mad Rabbid on Pretzel Island - Part 2
Season 4 Episode 26
1 July 2019
