В 4 сезоне сериала «Бешеные кролики: Вторжение» ушастые герои находят на свалке подводную лодку и решают использовать ее в качестве своего нового домика. Спустя некоторое время зверьки знакомятся с роботом, который называет себя «владельцем» плавательного средства. Безумный Кролик сражается со злоумышленником, а трое его собратьев в балетных пачках падают с лодки. Команда кроликов оказывает противостояние суперзлодею. Кроме того, в этом сезоне кролики глотают слуховой аппарат, носят костюмы заключенных, защищают цыпленка и телепортируются при помощи специального шлема.